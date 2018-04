Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lloyds auf "Sell" mit einem Kursziel von 58 Pence belassen. In Erwartung steigender Zinserträge und geringerer Kreditausfälle habe er seine Gewinnprognose (EPS) für 2018 um 4 Prozent erhöht, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe jedoch keinen Einfluss auf seine grundsätzlich negative Einschätzung der Aktie der britischen Großbank./edh/la Datum der Analyse: 12.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0031 2018-04-12/11:04

ISIN: GB0008706128