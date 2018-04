Am Dienstag kündigte Volkswagen überraschend einen Umbau seiner Führungsriege an. Der aktuelle Vorstandsvorsitzende Matthias Müller soll durch Herbert Diess, bisheriger Chef der Kernmarke, ersetzt werden. Obwohl Diess keine drei Jahre bei den Wolfsburgern ist und zuvor bei BMW im Vorstand war, erlebte er bei Volkswagen bereits turbulente Zeiten. Jedoch gelang es ihm, mit Modellen wie Golf oder Passat die Effizienz zu verbessern. Mit dem Wechsel könnte der Konzern neu geordnet werden. Aber nicht nur die bevorstehenden Änderungen, zu denen Details auf der Aufsichtsratssitzung am Freitag erörtert werden könnten, ließ auf freundlichere Aussichten bei Volkswagen hoffen. Auch China trug eine Meldung dazu bei. Peking möchte, den Aussagen von Staatschef Xi Jinping folgend, das Land wirtschaftlich weiter öffnen und stellte neben geringeren Zöllen beim Import von Fahrzeugen ebenso Änderungen an der Eigentümerstruktur von Unternehmen in Aussicht, so dass sich nicht-chinesische Hersteller auch zu gleichen Teilen oder mehrheitlich an Unternehmen in China beteiligen könnten.

Zwei Meldungen: eine Richtung

China ist für Volkswagen der wichtigste Absatzmarkt. Im vergangenen Jahr verkaufte der VW-Konzern dort erstmals mehr als vier Millionen Fahrzeuge.

