Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Anlässlich des Rauchmeldertages am Freitag, den 13. April stellt die Initiative "Rauchmelder retten Leben" die Verbraucheraufklärung in den Mittelpunkt. Trotz bundesweiter Rauchmelderpflicht wissen viele Verbraucher nicht genau, wie Rauchmelder funktionieren, und dass diese im Ernstfall rechtzeitig vor gefährlichem Brandrauch warnen. Die Initiative hält es daher weiterhin für dringend notwendig Aufklärungsarbeit zu leisten. Mit dem Ziel, noch mehr Menschen zu erreichen, startet "Rauchmelder retten Leben" in diesem Jahr parallel zur Plakat- auch eine Online-Kampagne.



"Für die meisten Verbraucher ist der Rauchmelder ein unbekanntes Gerät an der Decke. Nach der Installation sind die wichtigsten Informationen über die Funktionen des Rauchmelders oft nicht mehr präsent. Kein Wunder also, dass viele eine regelmäßige Pflege der Geräte gar nicht auf ihrem Radar haben", meint Christian Rudolph, Vorsitzender von "Rauchmelder retten Leben" und ergänzt: "Diese ist aber essentiell, denn ein Rauchmelder kann im Brandfall nur einwandfrei funktionieren, wenn er nicht verschmutzt oder seine Batterie nicht leer ist. Daher ist die jährliche Kontrolle zwingend erforderlich. Das wissen viele leider nicht." Daneben möchte "Rauchmelder retten Leben" verstärkt über das Verhalten im Brandfall aufklären. Unklar ist immer noch vielen Verbrauchern, welche Brandgefahren in der Wohnung bestehen und wie Sie sich im Falle eines Brandes verhalten sollen.



Dafür setzt die Initiative "Rauchmelder retten Leben" in diesem Jahr zusätzlich auf eine Online-Kampagne. Diese stellt die Funktionsweise und Pflege von Rauchmeldern sowie das Verhalten im Brandfall in den Fokus. In den aktuellen Blogartikeln von "Rauchmelder retten Leben" vermitteln Beiträge mit Text und Bild Wissenswertes über Rauchmelder, Brandgefahren in der Wohnung und wie man sich im Falle eines Brandes verhalten soll.



Zum Blog von "Rauchmelder retten Leben": www.rauchmelder-lebensretter.de/category/rauchmeldertag/



Den bundesweiten Rauchmeldertag gibt es seit 2006 unter dem Motto: "Freitag der 13. könnte Ihr Glückstag sein". In diesem Jahr finden zwei Rauchmeldertage statt - am 13. April und am 13. Juli.



Zum Rauchmeldertag haben wir zudem ein Erklärvideo zum "Verhalten im Brandfall" veröffentlicht, das erklärt, was es im Falle eines Brandes in der eigenen Wohnung oder im Treppenhaus zu beachten gilt. Das Video finden Sie hier: youtu.be/1gz6U2wvxYo



Unter www.rauchmelder-lebensretter.de/presse/pressefotos/ stellen wir Ihnen weitere Pressefotos verschiedener Rauchmelder zur Verfügung.



OTS: Rauchmelder retten Leben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/79361 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_79361.rss2



Pressekontakt: Forum Brandrauchprävention e.V. "Rauchmelder retten Leben" Frau Claudia Groetschel Tel.: 030/44 02 01 30 E-Mail: redaktion@rauchmelder-lebensretter.de