Der tschechische Antivirus-Hersteller Avast drängt an die Börse. Es werde damit gerechnet, dass das Unternehmen bereits im Mai an der London Stock Exchange gelistet werde, sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Wirtschaftszeitung "Hospodarske noviny" aus Prag. Der Softwarehersteller ...

