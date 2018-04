Bei vielen Anwendungen in der Industrie und im Gebäude sind Elektromotoren oft zahlreichen Bremsvorgängen ausgesetzt. Eine häufig verwendete Lösung: Ein Brems-Chopper und externe elektrische Widerstände geben Bremsenergie in Form von Wärme ab. Diese Energie ist dann in Form von Wärme verloren, unter Umständen muss sogar zusätzlich gekühlt werden. Rückspeisefähige drehzahlgeregelte Antriebe hingegen können diese Bremsenergie ins Netz zurückspeisen. Zur Hannover Messe 2018 zeigt ABB nun eine neue Generation von rückspeisefähigen Frequenzumrichtern unter der Bezeichnung »Industrial Drives ACS880«. Sie decken einen Leistungsbereich von 4?kW bis 3200?kW ab. Sie können den Energieverbrauch senken, reduzieren durch die kompakte Bauweise den Platzbedarf um bis zu 85?% und senken so auch die Investitionskosten um bis zu 30?%.

Rückspeisung spart Energie

Rückgespeiste Energie kann von anderen Verbrauchern genutzt werden, wodurch sich der Anlagenwirkungsgrad erhöht. Die neuen rückspeisefähigen Frequenzumrichter können den cos?f der Grundschwingung unter allen Lastbedingungen auf 1 regeln.

Die bei herkömmlichen Verfahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...