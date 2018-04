FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS TALK TALK TELECOM TARGET TO 130 (170) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4490 (4530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 7820 (7710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 560 (500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 265 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES TESCO PRICE TARGET TO 265 (255) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 224 (222) PENCE - 'OUTPERFORM' - JPMORGAN CUTS OCADO TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 505 (390) PENCE - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 1100 (1030) P - 'OVERWEIGHT' - LAMPE CUTS HSBC PRICE TARGET TO 750 (800) PENCE - LAMPE RAISES HSBC TO 'BUY' (HOLD) - LIBERUM RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 560 (515) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES DFS FURNITURE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 250 (200) PENCE - RBC CAPITAL CUTS ASOS PRICE TARGET TO 8000 (8100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MITIE GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 200 (210) P - SHORE CAPITAL RAISES SIG TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 215 PENCE - SOCGEN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 9691 (10086) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 335 (340) PENCE - 'BUY'



