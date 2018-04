Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts027/12.04.2018/11:00) - Der MM Maschinenmarkt, das führende Industriemagazin von Vogel Business Media, stellt seine Chefredaktion neu auf und hat dafür eine Doppelspitze benannt. Zum 15.4.2018 wird Dipl.-Phys.-Ing. Udo Schnell (57) zum Chefredakteur berufen. Schnell betreut seit über 20 Jahren das Fachgebiet Messtechnik und ist seit 2000 als Chef vom Dienst (CvD) für den MM MaschinenMarkt sowie alle seine Messeausgaben verantwortlich. Zum 1.7.2018 wird Benedikt Hofmann (34) die Doppelspitze ergänzen. Hofmann war von September 2014 bis Juli 2017 bereits als Redakteur für das Fachmedium MM Logistik aus der MM-Gruppe tätig. "Die dynamische Weiterentwicklung des MM MaschinenMarkt für die Leser und Kommunikationskunden in unseren Märkten ist unabdingbar. Die neue Chefredaktion wird die führende Marktposition und fachjournalistische Kompetenz ausbauen", erläutert Florian Fischer, Geschäftsführer Vogel Business Media. "Die neue Doppelspitze bietet alle Kompetenzen für Kundennähe und journalistisch hochwertige Angebote, um den MM erfolgreich weiterzuentwickeln. Mit Benedikt Hofmann haben wir einen branchenerfahrenen Redakteur wieder in die MM-Gruppe zurückholen können", freut sich Oliver Barthel, Publisher der MM MaschinenMarkt Group. MM MaschinenMarkt ist das führende Industriemagazin von Vogel Business Media und erscheint in einer Auflage von 50.000 Exemplaren sowie spezialisierten Fokus-Ausgaben, Sonderausgaben und Messezeitungen. Das Industriemagazin bietet Wirtschaftsnachrichten, Managementinformationen und praxisnahe Technikberichte für Entscheidungsträger in Produktion, Automation und Konstruktion des gesamten produzierenden Gewerbes. MM Maschinenmarkt ist langjähriger Partner von führenden Industriemessen und betreibt auf der Hannover Messe ab 23.4.2018 mit 10 Redakteuren eine Gläserne Redaktion. Neben dem Fachportal http://maschinenmarkt.de zu den Kernbranchen der Fertigungsindustrie erscheint das Fachmedium international in der gesamten DACH-Region sowie in vielen Emerging Markets, u.a. China, Korea, Türkei in einer jährlichen Gesamtauflage von über 4 Mio. Exemplaren. 2019 begeht der MM sein 125-jähriges Jubiläum. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.maschinenmarkt.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180412027

