Basel - Die Knospe legte im letzten Jahr erneut deutlich zu: 6'423 Bauernbetriebe in der Schweiz und Liechtenstein arbeiteten per Ende 2017 nach den Richtlinien von Bio Suisse, das sind 279 Betriebe mehr als im Vorjahr. Die biologisch bewirtschaftete landwirtschaftliche Nutzfläche erreichte einen Anteil von 14,4 Prozent, so viel wie noch nie. Gleichzeitig hat der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln einen Rekordwert erreicht, ist auf über 2,7 Mrd. Franken gewachsen (Vorjahr: 2,5 Mrd. Franken) und hat einen Marktanteil von 9 Prozent erzielt. Die stärkste Zunahme zeigte dabei die Westschweiz. Dies geht aus einer Mitteilung des Dachverbands Bio Suisse vom Donnerstag hervor.



"Verantwortungsbewusst essen ist ein Grundanliegen von immer mehr Menschen, und Bio erfüllt dieses Bedürfnis vorbildlich", erklärte Geschäftsführer Daniel Bärtschi anlässlich der Bio Suisse Jahresmedienkonferenz. Schweizerinnen und Schweizer konsumieren heute pro Kopf und Jahr bereits für 320 Franken Bio-Produkte (Vorjahr: 299 Franken). Die Marktanteile von Bio-Lebensmitteln haben in allen Landesteilen kräftig zugelegt. Die Westschweiz erzielte mit 0,8 Prozentpunkten das grösste Wachstum. Damit liegt sie mit 8,8 Prozent Marktanteil nur noch knapp hinter der Deutschschweiz, die 9,1 Prozent erreichte. Auch die italienische Schweiz zeigte ein starkes Plus und erreicht jetzt 7,8 Prozent.

Vielfalt von Bio-Produkten nimmt zu

Die Umsätze und die Marktanteile stiegen in allen Produktkategorien. Spitzenreiter bei den Marktanteilen waren wie in den Vorjahren die Eier mit fast 27 Prozent. Gemüse mit 23 Prozent liegt weiterhin auf Platz zwei, gefolgt vom Frischbrot mit 22 Prozent. ...

