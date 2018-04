Photovoltaik- und Windverband fordern ein Miteinander und kein Gegeneinander der beiden Technologien. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dagegen die Kosteneffizienz fest im Blick und lobt die Wettbewerbsfähigkeit der Photovoltaik.Alle 32 Zuschläge in der ersten gemeinsamen Ausschreibung gingen Photovoltaik-Projekte. Die Windkraft an Land war chancenlos, wie die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse der Bundesnetzagentur zeigen. "Wir freuen uns für die vielen Solargewinner, betrachten das Experiment technologieneutraler Ausschreibungen aber dennoch als gescheitert", erklärte Carsten Körnig, ...

