- Erstes aktives Exoskelett "Made in Germany" für renommierten Hermes Award nominiert



- German Bionic auf der Hannover Messe: Halle 17 / Stand D13



Der Augsburger Robotik-Spezialist German Bionic stellt erstmals im Rahmen einer internationalen Industriemesse sein aktives Exoskelett German Bionic CRAY X vor. Exo- oder Außenskelette sind Mensch-Maschinen-Systeme, die menschliche Intelligenz mit maschineller Kraft kombinieren, indem sie die Bewegungen des Trägers unterstützen oder verstärken und so das Risiko von Arbeitsunfällen und überlastungsbedingten Erkrankungen verringern. Das Hightech-Unternehmen aus Bayern ist der erste deutsche Hersteller, der die neuartigen, direkt am Körper getragenen Roboter in Serie produziert. Für diese innovative Technologie, die den Menschen zurück in den Fokus der Industrie 4.0 rückt, wurde das Modell German Bionic CRAY X für den international renommierten Hermes Award der Hannover Messe nominiert. Die Verleihung findet am 22. April 2018 im Rahmen der offiziellen Messereröffnung durch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek statt.



"Unsere Arbeitsgesellschaft ist derzeit weit davon entfernt, sämtliche Arbeiten von Robotern erledigen zu lassen. Den meisten Entscheidern ist inzwischen klar geworden, dass nicht jede Art von menschlicher Arbeit ökonomisch sinnvoll durch Vollautomatisierung beziehungsweise durch Robotik-Systeme ersetzbar ist. Flexibel einsetzbare Exoskelette, wie unser CRAY X, schaffen hier Abhilfe - sei es beim Heben schwerer Lasten im Logistik-Bereich oder in der Produktionstrasse", sagt Dr. Peter Heiligensetzer, CEO von German Bionic.



Das aktiv-assistive Exoskelett German Bionic CRAY X wurde in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitsergonomen speziell für die manuelle Handhabe von Gütern und Werkzeugen konzipiert. Bei seinem Träger verringert es den Kompressionsdruck im unteren Rückenbereich beim Heben schwerer Lasten und beugt dadurch Arbeitsunfällen und Muskel- und Skeletterkrankungen vor. Im German Bionic CRAY X kommen zukunftsweisende mikromechanische Komponenten und ein ergonomisches, ultraleichtes Tragesystem zum Einsatz. Um die Forschung von intelligenten Mensch-Maschinen- und KI-Systemen voranzutreiben, entwickelt German Bionic derzeit eine Software-Plattform, die auf Open Source-Technologie und offenen Standards basiert. Hierüber sollen zukünftig Sensorik-Daten gesammelt, analysiert und dann zu Forschungszwecken anonymisiert frei verfügbar gemacht werden.



German Bionic auf der Hannover Messe:



Auf der weltweit größten Investitionsgütermesse, die in diesem Jahr vom 23.-27. April stattfindet, ist German Bionic mit einem eigenen Messestand in Halle 17 / Stand D13 vertreten. Darüber hinaus stellt das Unternehmen ein CRAY X-Exoskelett auf dem Stand des VDI Technologiezentrums (Halle 2 / Stand C40) aus. German Bionic Gründer und CEO Dr. Peter Heiligensetzer wird am Dienstag den 24.4. um 14:40 Uhr im Rahmen eines Vortrags für das Forum Automation über Exoskelette als sinnvolle Ergänzung zur Automatisierung sprechen.



Fotos und weiterführende Presse-Materialien können direkt aus dem Pressebereich bezogen werden: https://www.germanbionic.de/news-presse/



