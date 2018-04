Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" belassen. Der Schweizer Pharmakonzern dürfte einen soliden Start ins Jahr hingelegt haben, schrieb Analyst Tim Race in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die in US-Dollar ausgewiesenen Umsatz- und Gewinnkennziffern sollten von positiven Währungseffekten gestützt worden sein./edh/gl Datum der Analyse: 12.04.2018

AFA0046 2018-04-12/11:37

ISIN: CH0012005267