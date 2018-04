LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Februar überraschend gedrosselt. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,8 Prozent. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 2,9 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 3,8 Prozent gerechnet.

Die schwachen Daten hatten sich bereits abgezeichnet, nachdem die Industriesektoren in Deutschland, Frankreich und Italien jeweils enttäuscht hatten. Das dämpft die Wachstumserwartungen für das erste Quartal.

Schon im Januar war die Industrieproduktion im Euroraum gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent zurückgegangen, der Anstieg binnen Jahresfrist hatte 3,7 Prozent betragen. Auch im Dezember war die Produktion gesunken, und zwar um 0,1 Prozent, während sie um Jahresabstand um 5,2 Prozent höher lag.

Ein Teil der Schwäche in der Industrieproduktion und anderen Wirtschaftssektoren spiegelt temporäre Faktoren wider, die das Wachstum in den kommenden Monaten nicht bremsen sollten. Eine ungewöhnlich kalte Witterung in ganz Europa hat die Aktivitäten behindert. In Deutschland haben die Streiks der IG Metall die Industrieproduktion im Februar gesenkt; inzwischen wurde aber ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen.

Wie Eurostat weiter mitteilte, fiel die Industrieproduktion in der EU-28 im Februar um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat, während es im Jahresvergleich einen Anstieg um 3,1 Prozent gab.

