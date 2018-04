Eine Gruppe von Ländern will feste zeitliche Fristen für die Abschreibung bestehender notleidender Kredite festlegen. Doch die EZB hält sich bedeckt - noch.

Deutschland führt innerhalb des Aufsichtsbereichs der Europäischen Zentralbank eine Initiative an, die sich für ein hartes Vorgehen in diesem Jahr beim Umgang mit faulen Krediten von fast einer Billion Dollar in den Büchern der Banken einsetzt, wie Bloomberg von mit den Diskussionen vertrauten Personen erfahren hat.

Eine Gruppe von Ländern aus dem nördlichen Europa im EZB-Aufsichtsgremium will feste zeitliche Fristen für die Abschreibung bestehender notleidender Kredite festlegen, ähnlich wie es die Zentralbank bei zukünftigen Problemkredite getan hat, sagten die Personen, die darum baten, wegen der Vertraulichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...