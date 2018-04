Unterschleissheim - Allen Marktteilnehmern ist klar, dass die Kehrtwende in der europäischen Zinspolitik bevorsteht, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Aber wegen der sich täglich vermehrenden politischen und wirtschaftlichen Streitthemen sei eine seriöse Prognose hinsichtlich des Zeitplans nicht möglich. Jedoch sei ein so genanntes Drehbuch für die Zinswende nur die eine Seite der Medaille. Denn bevor man den Plan in die Tat umsetzen könne, müssten die Finanzmärkte auf die geldpolitischen Anpassungen mit einer geänderten Kommunikation vorbereitet werden. Hierin liege zunächst das Hauptproblem, denn bisher habe man den einzelnen Ratsmitgliedern außerhalb der siebentägigen "Quiet Periode" keinen Maulkorb angelegt.

