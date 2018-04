Frankfurt - In der Eurozone richtet sich der Blick heute zunächst auf die Industrieproduktion, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben in den fünf großen Eurostaaten seien gemischt. So habe es rückläufige Produktionszaheln in Deutschland, Italien und den Niederlanden gegeben, während Frankreich und Spanien ein Plus hätten aufweisen können. Diese seien aber hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben und hätten die vorangegangenen Minuswerte nicht kompensieren können. In der Summe ergebe sich die Erwartung eines leichten Anstiegs, sodass die Markterwartung als weitegehend realistisch anzusehen sei. Die schwache Erholung des Monats Februar werde aber den Rückgang im Januar nicht ausgleichen, weshalb der bishgerige Quartalsverlauf der Produktion negativ sei.

