Linz - Gestern wurde das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom März veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die US-Notenbank FED sehe darin die US-Wirtschaft auf einem guten Weg der Erholung und werde den langsamen Zinserhöhungspfad weiter fortsetzen. Im März sei der Leitzzinssatz auf 1,50% - 1,75% angehoben worden. Mit Verweis auf den Handelskonflikt mit China werde man aber auch die weltweiten Entwicklungen berücksichtigen. Solange die Risiken für die Konjunktur nicht zu groß würden, werde mit zumindest zwei weiteren Zinsschritten um 0,25% gerechnet. Auf dem Arbeitsmarkt herrsche fast Vollbeschäftigung, aber auch bei der Inflation hoffe die FED auf eine Bewegung in Richtung 2%. Gestern Nachmittag hätten die Produzentenpreise mit -0,1% gegenüber Vormonat enttäuscht. Man dürfe gespannt sein, wie sich die US-Verbrauchpreise am Monatsende präsentieren würden. (12.04.2018/alc/a/a)

