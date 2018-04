Zusammenfassung:

Italienische Parteien scheitern an Koalitionsbildung

DAX® (DE30 in der xStation 5) nähert sich dem 33er EMA

Volkswagen (VOW.DE) steigt nach Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit Toyota

Die US-Aktienmärkte wiesen leichte Kursrückgänge auf, nachdem die Fed ein etwas hawkischeres Sitzungsprotokoll veröffentlichte und die Spannungen um den Chemieangriff in Syrien verstärkt wurden. Ähnliche Entwicklungen waren auch bei der Sitzung in Asien zu beobachten, wobei die chinesischen Märkte Verluste aufwiesen. Nur der Hang Seng (CHNComp) konnte den Handelstag mit einem Gewinn von 0,4% beenden. Die Aktienmärkte in Australien und Japan erwiesen sich als widerstandsfähiger, zeigten jedoch nach wie vor einen leichten Abwärtstrend auf. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) fiel um 0,23% und der japanische Nikkei (JAP225) um 0,12%.

Die globalen Spannungen führten zu einer gemischten Eröffnung in Europa, wobei die wichtigsten Indizes sich um den gestrigen Schlusskurs bewegten. Des Weiteren konnte sich der russische Aktienindex etwas von seinem jüngsten Abverkauf erholen. Europäische Banken und Raffinerien gehören heute im frühen Handel zu den größten Gewinnern, während die Medienunternehmen am meisten hinterherhinken. ...

