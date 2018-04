Köln (ots) - Der Startschuss für die neue fiktionale VOX-Eigenproduktion ist gefallen. Am Dienstag, 10. April 2018 haben die Dreharbeiten zur Dramedy-Serie "Milk & Honey" begonnen. In den Hauptrollen stehen Artjom Gilz, Katharina Schlothauer, Nils Dörgeloh, Anne Weinknecht, Nik Xhelilaj, Marlene Tanczik und Deniz Arora vor der Kamera. Bis August dieses Jahres produziert Talpa Germany Fiction im Auftrag von VOX zehn Folgen im brandenburgischen Beelitz.



"Wir haben lange nach einer neuen Geschichte gesucht, die das Zeug zu einer besonderen Serie hat. Das ist unser Anspruch: Unterhaltung, die gleichzeitig berührt, inspiriert und in bestem Sinne herausfordert. Und wir sind schon jetzt stolz auf die Qualität und Vielfalt an grandiosen Schauspielern, die wir für 'Milk & Honey' gewinnen konnten", so Hauke Bartel, Head of Fiction bei VOX.



Wenn gespielter Leidenschaft echte Gefühle in die Quere kommen - darum geht's in "Milk & Honey" Nach seiner Rückkehr aus dem Ausland stellt der gescheiterte Glücksritter Johnny (Artjom Gilz) fest, dass Arian (Nik Xhelilaj), der einzig verbliebene Mitarbeiter der Imkerei seines verstorbenen Vaters, ein lukratives Nebengeschäft als Escort betreibt. Aus Johnnys anfänglicher Verwunderung wird schnell Begeisterung, denn bei der etwas anderen Dienstleistung fließt vor allem eines: Geld - und das kann er gerade nur zu gut gebrauchen. Gemeinsam mit seiner kleinen Schwester Charlie (Marlene Tanczik) und seinen alten Freunden Michi (Nils Dörgeloh) und Kobi (Deniz Arora) will Johnny das neue Geschäftsmodell nun richtig groß aufziehen. Doch nicht nur die überraschend große Nachfrage mitten in der brandenburgischen Provinz trifft die Jungs einigermaßen unerwartet. Mit einer Mischung aus Ehrgeiz und Naivität stellen sie bald fest, dass sie in den gewissen Stunden noch einiges lernen können - natürlich über Frauen, aber oft genug auch über sich selbst. Ganz so einfach und paradiesisch, wie man es sich vorgestellt hat, ist das Geschäft mit der Liebe jedenfalls nicht - zumal Johnny immer noch an seiner Jugendliebe Katharina (Katharina Schlothauer) hängt...



Hintergrund



"Milk & Honey" basiert auf der 13-teiligen Serie "Johnny VeAbirey Hagalil" (dt. "Johnny und die Ritter von Galiläa") des israelischen Pay-TV Anbieters YES. Die Serie ist die zweite fiktionale VOX-Eigenproduktion nach dem Riesenerfolg der mehrfach preisgekrönten Serie "Club der roten Bänder". Als Headautor für "Milk & Honey" ist Klaus Wolfertstetter ("Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei", "Der Barcelona Krimi") verantwortlich. Weitere Autoren sind Arndt Stüwe ("You Are Wanted"), Florian Schumacher ("SOKO Leipzig"), Karin Kaçi ("1000 Arten Regen zu beschreiben"), Ira Wedel ("This Ain't California") und Julia Neumann ("Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei"). Die Regie der ersten vier Folgen übernimmt Peter Gersina ("Danni Lowinski", "Der Lehrer"). Als weitere Regisseure sind Nina Wolfrum ("Großstadtrevier") und Edzard Onneken ("Männer - Alles auf Anfang") verpflichtet. Die Ausstrahlung von "Milk & Honey" bei VOX ist für Herbst 2018 geplant.



Weitere Hintergrundinformationen und Fotos zu "Milk & Honey" finden Sie in unserem Kommunikationsportal:



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: Mediengruppe RTL Deutschland VOX Kommunikation Janine Jannes Telefon: 0221-456 74410



Rückfragen zu Darstellern: agentur67 Telefon: 0221-569 06960



Fotowünsche: VOX Bildredaktion Jasmin Menzer Telefon: 0221-456 74281