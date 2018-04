Liebe Leser,

der IT-Dienstleister Cancom hat in den vergangenen Wochen ein geradezu wahnsinniges Tempo angeschlagen. Seit Anfang März konnte sich die Aktie um fast 20 % verbessern und damit sämtliche Marktturbulenzen, gerade im Technologiesektor, erfolgreich umschiffen. Was natürlich jetzt zwei Fragen aufwirft: Warum diese Rallye und ist das von der Bewertung her gerechtfertigt?

Cancom profitiert von einem starken Umfeld!

Auslöser der jüngsten Rallye sind klar zwei Geschehnisse. ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...