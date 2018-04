Der Verkaufsdruck gegenüber der schwedischen Krone hat zugenommen und so konnte der EUR/SEK in den Bereich des Mehrjahreshoch von 10,3800 steigen. EUR/SEK steigt mit Daten Die SEK baute heute ihre Verluste aus, da der Verbraucherpreisindex auf Monatsbasis um 0,3 % und auf Jahresbasis um 1,9 % zulegte, so dass beide Ergebnisse die Prognose nicht erfüllen ...

