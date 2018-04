marktEINBLICKE um 12: Die Gemüter beruhigen sich etwas, Volkswagen legt deutlich zu

Gestern hatte die Drohung von US-Präsident Donald Trump, einen Militärschlag gegen syrische Regierungstruppen auszuführen Marktteilnehmer verschreckt. Heute soll ein solcher Schlag nur noch eine von vielen Optionen sein, was die Gemüter etwas beruhigt. So notiert der DAX am heutigen Donnerstagmittag im Bereich des Vortagesschlusses.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,0% 12.289

MDAX -0,8% 25.418

TecDAX +0,1% 2.565

SDAX -0,1% 12.041

Euro Stoxx 50 -0,1% 3.414

Die Topwerte im DAX sind Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144). Anleger gefallen die anstehenden personellen Veränderungen im VW-Konzern, aber auch darüber hinausgehende Umbaumaßnahmen.

