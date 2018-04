BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern und Elektrofahrzeug-Produzent BYD Co. Ltd. liefert Elektrobusse für die südkoreanische Inselkette Jeju Island. Die Build Your Dreams Company - kurz BYD - startet den operativen Betrieb von gleich mehreren Elektrobussen auf der berühmten südkoreanischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...