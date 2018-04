Viele Fragen im Schadenersatz-Streit zwischen Prevent und Daimler sind noch ungeklärt. Das Gericht schlägt nun einen Vergleich vor.

Im Schadenersatz-Streit um die Lieferung von Sitzbezügen zwischen dem Zulieferer Prevent und dem Autobauer Daimler hat das Landgericht Stuttgart wie angekündigt einen Vergleich vorgeschlagen. Die Richter regten am Donnerstag an, dass Daimler gut fünf Millionen Euro an Prevent zahlt und der Zulieferer im Gegenzug den Großteil der Gerichtskosten trägt.

Ob die Parteien darauf eingehen, ist offen. ...

