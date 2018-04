Der Syrien-Konflikt hält die Börsen in Atem. An den europäischen Aktienmärkten blieben die Anleger am Donnerstag angesichts der militärischen Drohungen von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in Deckung.

Dax und EuroStoxx50 lagen am Vormittag jeweils knapp 0,1 Prozent höher bei 12.299 Punkten und 3421 Punkten. "Die Anleger fürchten, dass sich der Konflikt zwischen den USA und Russland weiter zuspitzt", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst vom Handelshaus AxiTrader. "Kurzfristig dürfte sich die Achterbahnfahrt an den Börsen deshalb fortsetzen." Trump hatte am Mittwoch mit einem Luftschlag in Syrien gedroht. Das US-Präsidialamt erklärte zwar später, es gebe noch keinen Zeitplan und Trump habe eine Reihe von Optionen - nicht nur militärische. Dennoch gingen Investoren lieber auf Nummer sicher. "Gold und Öl - zwei Rohstoffe, die als sichere Häfen in geopolitischen Krisen gelten, steigen dynamisch - ein Signal, dass sich hier etwas zusammenbraut", betonte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Der Ölpreis war am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Ende 2014 geklettert, auch Gold hatte deutlich zugelegt und ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...