Der Verpackungshersteller Gerresheimer hofft nach einem mauen Start ins Jahr auf bessere Geschäfte im weiteren Verlauf. "Wir erwarten ein Anziehen des Umsatzwachstums vor allem in der zweiten Jahreshälfte", sagte der Sprecher des Vorstandes, Rainer Beaujean, am Donnerstag in einer Telefonkonferenz.

