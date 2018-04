Düsseldorf - Seit dem Renditehoch vom Februar bei 0,81% befindet sich die "10-jährige" in Deutschland im Korrekturmodus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Mittlerweile sei - dank der Verschnaufpause - ein spannendes Rückzugslevel erreicht worden. So könne die Phase des Luftholens der letzten zwei Monate (bisher) als lehrbuchmäßiger Pullback an die Kombination aus dem ehemaligen Basisabwärtstrend seit Sommer 2008 und der 200-Wochen-Linie (akt. jeweils bei 0,45 %) interpretiert werden. Auf dieser Basis habe die Rendite zuletzt eine "inside candle" ausgeprägt - ein Indiz, dass der größte Verkaufsdruck inzwischen abgearbeitet worden sei. Interessanterweise werde die o. g. Haltezone zusätzlich noch durch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Wochen (akt. bei 0,46%) untermauert. Doch das sei noch nicht alles: Aktuell komme es zu einem positiven Schnittmuster zwischen der angeführten mittel- und der langfristigen Glättungslinie, wodurch ein sog. "golden cross" entstehe. Dieses Chartmuster sei das erste seiner Art seit Anfang 2009 und dokumentiere, dass die untere Zinswende auch in Deutschland an Konturen gewinne. Deshalb würden die Analysten aktuell von der Ausprägung eines zyklischen Zinstiefs ausgehen und perspektivisch an der Zielmarke von 1% für die 10-jährige Rendite in Deutschland festhalten. (12.04.2018/alc/a/a)

