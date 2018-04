Köln - Der Sauren Dynamic Absolute Return (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) überzeugte im März in einem herausfordernden Marktumfeld mit einer erfreulichen Wertsteigerung in Höhe von 0,7%, so die Experten von Sauren.Das erste Quartal schloss der Sauren Dynamic Absolute Return mit einem attraktiven Wertzuwachs in Höhe von 1,7% ab, während die Aktienmärkte und die meisten Segmente der Rentenmärkte Verluste aufwiesen.

