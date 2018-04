Hamburg (ots) -



Dr. Jorge Bucay ist Psychiater - und Geschichtenerzähler. Um mehr Menschen als seine Klienten zu erreichen, wurde er Autor. Heute ist er einer der einflussreichsten Gestalttherapeuten Argentiniens sowie einer der meistgelesenen Autoren der Welt. In der neuen Happinez (EVT 12.4.) teilt Jorge Bucay ein paar der 1.500 Geschichten, die er auswendig kennt, philosophiert über Routine, Träume und den Sinn des Lebens.



"Um herauszufinden, wer du bist, musst du dir eine einzige Frage stellen: Wozu lebe ich?", lehrt Dr. Jorge Bucay. "Die Antwort findest du, indem du deinen Träumen lauschst. Wir alle haben Träume - bescheidene und allmächtige, beinahe vergessene und soeben gefundene. Dass unser Handeln mit unseren Träumen übereinstimmt, ihnen näherkommt - darum geht es. Das gibt unserem Leben Sinn." Und wenn so ein Traum platzt? "Ersetze ihn. Nicht alles ist möglich - aber es gibt immer eine Möglichkeit", weiß der Psychologe. Wenn Gewohnheiten und Routine im Alltag nicht mehr weiterhelfen, sollte man den Mut haben, sich von ihnen zu trennen.



"Unsere ausgetretenen Pfade zu verlassen und eine andere Perspektive einzunehmen - schon verschiebt sich unsere Wahrnehmung. Ich ändere zum Beispiel einen Tag lang meine Gewohnheiten. Gehe spazieren. Rufe jemanden an, den ich lange nicht gesehen habe. Esse etwas, das ich noch nie probiert habe. Wir zögern oft, weil es zunächst ein bisschen sonderbar klingt. Weil die anderen vielleicht den Kopf schütteln. Doch der Taube wird die Tanzenden immer für Verrückte halten."



Ein weiteres Credo des Autors: sich Zeit nehmen. Denn: "Wie wir mit der Zeit umgehen, wirkt sich auf unsere Gesundheit aus sowie auf unsere Fähigkeit, unser Leben zu genießen. Eile ist die Herrscherin unseres Lebens - solange wir es zulassen", sagt Bucay.



