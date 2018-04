München (ots) -



Joy Nash und Emmy- und Golden Globe-Gewinnerin Julianna Margulies übernehmen die Hauptrollen der Dark-Comedy-Serie. Als Executive Producer fungiert die Emmy-Nominierte Marti Noxon.



Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich sehen die neue Serie diesen Sommer exklusiv und schon kurz nach dem US-Start.



Die neue Dark-Comedy-Serie Dietland feiert am 5. Juni exklusive Deutschlandpremiere bei Amazons Video-Streaming-Service Prime Video - nur einen Tag nach der US-Ausstrahlung. Die für den Emmy nominierte Marti Noxon (Mad Men, UnREAL) ist Executive Producerin, in den Hauptrollen des Prime Exclusives sind Joy Nash (The Mindy Project, Twin Peaks) als Plum Kettle und die Golden Globe- und Emmy-Gewinnerin Julianna Margulies (The Good Wife, Emergency Room - Die Notaufnahme) als Kitty Montgomery zu sehen.



Dietland basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Sarai Walker aus dem Jahr 2015. Die Serie begleitet Plum Kettle (Joy Nash) auf ihrer Reise zur Selbsterkenntnis, vorbei an vielen Themen und Herausforderungen, mit denen Frauen heutzutage konfrontiert werden. Darunter patriarchalische Strukturen, Frauenfeindlichkeit, Rape Culture und unrealistische Schönheitsideale. Die zehn Episoden geben Einblicke in das Leben von Plum, die als Ghostwriterin für die Redakteurin eines der heißesten Modemagazine New Yorks arbeitet, während sie mit ihrer Selbstwahrnehmung kämpft und sich auf den steinigen Weg der Selbstakzeptanz begibt.



"Dietland ist eine fesselnde Serie, die genau zur richtigen Zeit erscheint", sagt Jay Marine, Vice President Prime Video Europe. "Wir freuen uns, dass wir Kunden diese brillante Show exklusiv zeigen können - neben The Marvelous Mrs. Maisel und The Bold Type eine weitere Serie mit starken Frauen im Mittelpunkt."



In weiteren Rollen sind Robin Weigert (Big Little Lies) als Verena Baptist, Adam Rothenberg (Ripper Street) als NYPD-Detective Dominic, Tamara Tunie (Law & Order: Special Victims Unit) als Julia, Erin Darke (The Marvelous Mrs. Maisel) als Leeta, Rowena King (Shut Eye) als Nachrichtensprecherin Cheryl Crane-Murphy, Will Seefried (The Deuce) als Ben sowie die Newcomer Ricardo Davila als Kittys Assistent Eladio und Tramell Tillman als Plums bester Freund Steven zu sehen. Dietland wird von Skydance Television und AMC Studios koproduziert.



Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich können die Serie über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Apple TV oder online unter https://Amazon.de/primevideo ansehen. Sie können sie darüber hinaus herunterladen und offline auf mobilen Endgeräten ohne zusätzliche Kosten genießen.



