Der Sportartikelhersteller Puma ist im neuen Geschäftsjahr gut aus den Startlöchern gekommen. Nach ersten Berechnungen stiegen die Umsätze in den ersten drei Monaten um 12 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro, wie Puma am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt entsprach dies einem Plus von 21 Prozent. Der operative Gewinn (Ebit) klettert um 60 Prozent auf 112 Millionen Euro nach oben.

Seine Prognose für das Gesamtjahr hob der Konzern daraufhin an - allerdings nur leicht, wie Puma mit Verweis auf diverse Unsicherheiten betonte. 2018 soll der Umsatz nun währungsbereinigt um 10 bis 12 Prozent steigen und das Ebit auf 310 bis 330 Millionen Euro zulegen. Zuvor hatte Puma mit einem Umsatzplus von rund 10 Prozent und einem Ebit zwischen 305 und 325 Millionen Euro gerechnet.

Als Begründung für den gedämpften Optimismus nannte der Adidas -Konkurrent stark schwankende Wechselkurse, politische Instabilitäten und die unsicheren Handelsbeziehungen zwischen den USA und China./she/das

ISIN DE0006969603

AXC0177 2018-04-12/12:16