Per Anfang 2018 hat der Schweizer Berufsverband pr suisse die

Trägerschaft des Swiss Award Corporate Communications übernommen. Als

Wissenspartner begleitet den Award bereits seit 2017 das IAM Institut

für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW Zürcher Hochschule für

Angewandte Wissenschaften. Neu ist ab diesem Jahr der Bund der Public

Relations Agenturen der Schweiz BPRA als Branchenpartner mit an Bord.

Damit kann sich der einzige Schweizer Preis für

Unternehmenskommunikation auf eine noch breitere Basis in der PR- und

Kommunikationsbranche abstützen. Dazu BPRA-Präsident Andreas Hugi:

"Wir freuen uns, in Zukunft einen Beitrag zur Weiterentwicklung

dieses heute in der Branche anerkannten Preises zu leisten. Als

Vertreter von qualitativ ausgewiesenen PR-Agenturen unseres Landes

setzt sich der BPRA für hohe fachliche Standards ein, was auch genau

dem Ziel des Awards entspricht."



Im Zuge der neuen Trägerschaft durch pr suisse wurde zusammen mit

der digitalen Designwerkstatt Wickartig das Corporate Design

entsprechend angepasst.



Verstärkung der hochkarätigen Jury



Auch die unabhängige Jury verzeichnet zwei Neuzugänge: Irene

Fischbach und Gregor Erismann. Irene Fischbach ist Leiterin

Communication & Stakeholder Affairs von Swissgrid und

Vorstandsmitglied des Supporter-Vereins des Awards, Gregor Erismann

Chief Market Officer der Fullservice-Digitalagentur Namics.



Projekteingaben sind ab 12. April 2018 möglich



Für den Award 2018 können ab sofort Projekte eingereicht werden.

Die Eingabefrist läuft am 29. Juni ab. Die Preisverleihung findet am

6. September im Zürcher Club escherwyss statt.



Der Swiss Award Corporate Communications®



Der einzige Schweizer Preis für Unternehmenskommunikation zeichnet

seit 2005 vernetzte und leistungsfähige Projekte der

Unternehmenskommunikation aus. Beurteilt werden sie von einer

unabhängigen Jury aus Praxis und Wissenschaft unter dem Vorsitz von

Prof. Dr. Peter Stücheli-Herlach (ZHAW). Teilnahmeberechtigt sind

Eingaben von Unternehmen, Agenturen, Behörden und NPO. Die Gewinner

des "Communicator" sind zudem für die höchste Auszeichnung "Iron

Communicator" nominiert. An der jährlichen Award Night werden die

Projekte präsentiert, die Auszeichnungen vergeben und die

Juryentscheide begründet.



Träger des Swiss Award Corporate Communications ist der Schweizer

Berufsverband pr suisse (Schweizerischer Public Relations Verband

SPRV). Das IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften engagiert sich als

Wissenspartner. Der Bund der Public Relations Agenturen der Schweiz

BPRA ist Branchenpartner. News aktuell Schweiz AG ist Preissponsor.



