Die USA, Frankreich und Großbritannien erwägen einen Militärschlag in Syrien. Deutschland würde sich an diesem aber wohl nicht aktiv beteiligen.

Die USA oder Frankreich haben Deutschland bisher nicht aufgefordert, sich an einem möglichen Militärschlag in Syrien zu beteiligen. "Bisher gibt es keine Anforderung an Deutschland", sagte Außenminister Heiko Maas am Donnerstag in Dublin.

Er betonte aber, dass sich die westlichen Verbündeten in dieser Frage nicht auseinanderdividieren lassen dürften. "Wenn man den Druck auf Russland aufrecht erhalten will, dann können die westlichen Partner jetzt nicht auseinanderlaufen."

Damit deutete Maas an, dass Deutschland einen Militärschlag zumindest politisch mittragen würde, wenn die drei großen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...