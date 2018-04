"Get ready, Russia". Der amerikanische Präsident sorgte in dieser Woche mal wieder mit einem Tweet für Aufregung. Zumindest verbal rüstet Donald Trump weiter auf und schürt weiteres Öl ins Feuer internationaler Diplomatie. Vor allem Russland ist empört, da man in diesem Tweet direkt angesprochen wurde. Es droht eine weitere Eskalationsspirale. Was alles auf dem Spiel steht und wie die Situation derzeit zu bewerten ist, erläutert Alexander Berger, politischer Analyst und Geschäftsführer von Daubenthaler & Cie., bei Börse Stuttgart TV.