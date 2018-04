Volkswagen steht vor dem Umbruch. Darum trifft sich der Aufsichtsrat heute in Wolfsburg. Was die Aufseher besprechen müssen.

Der Umbruch in Wolfsburg findet früher statt als ursprünglich geplant. Nachdem Meldungen über einen Abgang von Volkswagen-Chef Müller schon am Dienstag publik wurden, hat der Konzern die Sitzung des 20-köpfigen Aufsichtsrats um einen Tag vorgezogen.

Es gibt viel zu tun: Am heutigen Donnerstag will das Gremium bis spät in die Nacht die Weichen für die Zukunft stellen. Mehrere Vorstände müssen ihren Posten räumen. Dahinter steht aber auch eine strategische Neuausrichtung des größten deutschen Autokonzerns. Eine Übersicht, worüber die Aufseher reden werden:

Wechsel an der Konzernspitze

Die Ablösung von Konzernchef Matthias Müller ist beschlossene Sache. Denn auch im Aufsichtsrat ist man zur Überzeugung gelangt, dass VW sich personell neu aufstellen muss. Öffentlich war Müller zuletzt mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten und VW-Aufsichtsrat Stephan Weil aneinandergeraten, weil er die Begrenzung von Managergehältern mit den Verhältnissen in der DDR verglichen hatte. "Komplett abwegig" sei das gewesen, rügte Weil.

Müllers unglückliche Auftritte in der Öffentlichkeit sollen auch in den Eigentümerfamilien mitunter für Kopfschütteln gesorgt haben. Die Mehrheit im Aufsichtsrat steht gegen Müller. Großaktionäre wie Katar, aber auch die Familien Porsche und Piëch sind sehr zufrieden damit, wie Diess die Kernmarke auf Rendite trimmte.

Unter den Vorständen sorgt die Art und Weise von Müllers Abgang dennoch für Ärger. Schon am Dienstag soll der designierte Nachfolger Herbert Diess detaillierte Pläne für den VW-Konzern vorgestellt haben. Einige vermuten, dass die Machtübernahme von langer Hand geplant war.

Abgang weiterer Vorstände

Dass Personalvorstand Karlheinz Blessing seinen Posten räumen muss, scheint so sicher wie der Abgang von Müller. Unklar ist nur, ob er dem Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...