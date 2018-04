In einem Unternehmen werden tagtäglich eine unglaubliche Vielzahl von Entscheidungen getroffen. Damit meine ich nicht nur die wenigen großen Deals, die auf großer Bühne verkündet werden und über die noch Tage später in den einschlägigen Medien berichtet wird. Ich meine auch die vielen mittleren, kleinen und klitzekleinen Entscheidungen, vor denen jeden Tag jeder einzelne Mitarbeiter eines Unternehmens steht: Welchen Kunden ruft der Vertriebler zuerst an? Welcher Vorlieferant wird ausgewählt? Welche Ideen präsentiert ein Mitarbeiter seinem Chef? Für welche dieser Ideen setzt sich der Chef bei seinem Chef ein? Welche Probleme und Risiken werden offen angesprochen und welche eben nicht? Ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...