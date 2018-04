Mit einer Mehrheitsbeteiligung von 60 Prozent am britischen PDM/PLM-Anbieter Aveva steigt Schneider Electric mit Macht in das Thema Digitale Fabrik und digitale Transformation ein und sichert sich das notwendige Know-how, Technologien und Zugang in wichtige Märkte.

Schon vor mehreren Jahren (2015 und 2016) gab es sehr konkrete Gespräche zwischen Schneider Electric und dem britischen Engineering/PLM-Anbieter Aveva. Jetzt hat der Asset-Deal im dritten Anlauf offensichtlich geklappt: Aveva und die Sparte Industrie-Software von Schneider Electric schließen sich zu einem Unternehmen für Engineering- und Industrie-Software zusammen.

Ziel ist, bei Unternehmen ...

