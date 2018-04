Bad Marienberg - Der Yen, der bis zuletzt bei drohenden politischen Krisen gesucht war, hat sich gestern trotz der Ankündigung eines US-Militärschlags in Syrien kaum befestigt, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262). Immerhin habe sich gestern der Chef der Bank of Japan, Haruhiko Koruda, zu Wort gemeldet, der sich in der üblichen Zentralbank-Rhetorik angesichts der fortgesetzten Politik des leichten Geldes zuversichtlich gezeigt habe, das Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen.

