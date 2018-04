Die NordLB hat das Kursziel für Gea Group nach Zahlen zum ersten Quartal von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Anlagenbauer liefere mittlerweile schlechte Nachrichten in Serie, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz des langfristig guten Geschäftspotenzials komme das Unternehmen mit dem Umbau nur langsam voran. Kurzfristige Kurstreiber seien nach wie vor nicht auszumachen. Anleger bräuchten einen langen Atem./ajx/edh Datum der Analyse: 12.04.2018

AFA0069 2018-04-12/12:32

ISIN: DE0006602006