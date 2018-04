Der US-Präsident bläst per Twitter zum Angriff auf Syrien. Doch alles könnte ein Missverständnis sein, glaubt ein russischer Wissenschaftler.

Am Mittwoch zeigte der US-Präsident der Welt wie eine Kriegserklärung 2.0 geht: Russland solle sich für Raketenangriffe der Amerikaner auf Syrien bereit machen, twitterte er. Und die Raketen würden kommen - "hübsch und neu und intelligent".

Es waren genau 223 Zeichen, welche die die Welt binnen Sekunden is Wanken brachten. Nun stellt sich Beobachtern eine Reihe von Fragen: Wie genau kam dieser Tweet zustande? Warum verzichtet der Präsident bei einer Entscheidung, von der möglicherweise Menschenleben abhängen, auf offizielle Kommunikationswege? Und schließlich: Stellt ein solcher Tweet ein Sicherheitsrisiko dar?

Eine mögliche Antwort auf die erste Frage findet sich in den russischen Medien. So könne Trumps Tweet durchaus die Folge eines Übersetzungsfehlers sein, mutmaßt etwa der auf Verteidigungspolitik spezialisierte Wissenschaftler Wassili Kaschin von der Moscow Higher School of Economics in der russischen Zeitung "Wedomosti".

Trump habe sich auf die Äußerungen des russischen Botschafters in Libanon, Alexandr Zasypkin bezogen. Zasypkin sagte dem lokalen Sender "Almanar", Russland würde die US-Raketen abfangen und auch Startvorrichtungen von US-Raketen attackieren, sollten die USA als Aggressor gegenüber Syrien auftreten.

Die Meldung wurde von den Nachrichtenagenturen Reuters und AP aufgegriffen - und später wohl auch durch Trumps angeblichen Lieblingssender Fox News, so der Wissenschaftler. Nur eine halbe Stunde nach der Meldung habe der US-Präsident schon getwittert.

Kleiner Fehler, große Wirkung

Allerdings, glaubt Kaschin, sei bei der Übersetzung aus dem Arabischen ins ...

