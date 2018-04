Wien - Das erste Quartal 2018 brachte Rückgänge an den meisten Aktienmärkten, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Für das Vierteljahr sei die Korrektur zwar moderat ausgefallen (S&P 500: -1,2%, EURO STOXX -3,0%), zwischenzeitlich habe es aber massive Schwankungen gegeben. Auch der US-Dollar, Unternehmensanleihen und Rohstoffe hätten an Wert verloren. Lediglich Euro-Staatsanleihen hätten in den ersten drei Monaten des Jahres eine positive Wertentwicklung abliefern können.

