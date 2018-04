Hamburg (ots) -



Zwei verschwundene Teenager, eine verletzte Schildkröte und eine Gärtnerin, die offensichtlich etwas zu verbergen hat - das sind die Puzzleteile im neuen Fall der Reihe "Nord bei Nordwest". Gelingt es dem Tierarzt und ehemaligen Großstadt-Polizisten Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann), Kommissarin Lona Vogt (Henny Reents) und Tierarzthelferin Jule Christiansen (Marleen Lohse), sie zusammen zu setzen? "Nord bei Nordwest - Frau Irmler" entsteht bis zum 9. Mai in Travemünde, auf der Halbinsel Priwall, auf Fehmarn sowie in und um Hamburg. Das Drehbuch für die achte Folge der erfolgreichen Krimireihe von NDR und ARD Degeto schrieb Niels Holle ("SOKO Hamburg", "Schuld") - es ist seine erste Arbeit für "Nord bei Nordwest". Regie führt Felix Herzogenrath. Er inszenierte bereits die Folge "Nord bei Nordwest - Waidmannsheil", die im Januar im Ersten 6,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatte (Marktanteil: 19,8 Prozent). Die Sendung von "Nord bei Nordwest - Frau Irmler" als DonnerstagsKrimi im Ersten ist für 2019 geplant.



Zum Inhalt: Bei einem Strandspaziergang mit seiner 17-jährigen Tochter Wiebke (Valeria Eisenbart) wird Bent Fehrenkamp (Rainer Sellien) aus Schwanitz von einem Unbekannten brutal niedergeschlagen. Anschließend fehlt von Wiebke sowie von ihrem Freund Lenny Mahlke (Jascha Baum) jede Spur. Ein anonymer Anrufer, offensichtlich ihr Entführer, fordert 100.000 Euro für ihre Freilassung. Unterdessen bekommt Hauke Besuch von der Gärtnerin Frau Irmler (Rosa Enskat), deren Schildkröte angeblich vom Tisch gefallen ist. Wie Lona und Hauke bald herausfinden, ist nichts, wie es scheint. Doch richtig gefährlich wird es erst, als die beiden Fälle sich durch eine schicksalhafte Begegnung miteinander verbinden. Dass Jule sich nebenbei in den verdeckten Ermittler Timo (Lasse Myhr) verliebt, macht es für Hauke nicht gerade einfacher ...



Neben den Genannten spielen u. a. Cem-Ali Gültekin (Mehmet Ösker), Stephan A. Tölle (Herr Töteberg), Regine Hentschel (Frau Bleckmann) und Andreas Nickl (Martin Mahlke).



Produzent ist Claudia Schröder (Aspekt Telefilm-Produktion), Kamera: Kay Gauditz, Produktionsleitung: Joshua Lantow. Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).



