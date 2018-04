Leichte Gewinne dürften die Aktien an der Wall Street zum Start verbuchen. Teilnehmer sprechen von einer Gegenbewegung nach den deutlichen Verlusten am Vortag. Allerdings bleiben die Horrorthemen Syrienkrieg und Handelsstreit auf der Agenda. Am Vortag hatten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump belastet, dass amerikanische Raketen in Syrien eingesetzt werden sollen. Später wurde dies von einer Sprecherin des Weißem Hauses relativiert. Auch die Gefahr eines Handelskriegs drückt die Stimmung, auch wenn viele Börsianer auf eine Verhandlungslösung hoffen. In diesem Feld der Ungewissheit dürften die Anleger zurückhaltend und abwartend agieren. Auch die vorbörslichen Konjunkturdaten - wöchentliche Arbeitsmarktdaten und Importpreise - haben wohl eher nicht das Zeug, die Entscheidungsfindung zu befördern.

Die Aktie des Inneneinrichters Bed, Bath & Beyond rutscht vorbörslich um gut 14 Prozent ab. Das Unternehmen traf zwar mit Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Analystenerwartungen, jedoch sorgte der unerwartet deutliche Rückgang bei den flächenbereinigten Umsätzen für Enttäuschung.

Die Titel von HP und Apple könnten von Expertisen bewegt werden. Die Marktforscher Gartner und IDC haben mit sich teils widersprechenden Aussagen zum Computermarkt im ersten Quartal aufgewartet. Laut IDC steigerte HP seinen Absatz zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 13,7 Millionen Einheiten, während Apple auf 4 Millionen Stück gekommen sei, entsprechend einem Rückgang um 4,8 Prozent. Damit sei der Anteil von HP am PC-Markt auf 22,6 von 21,7 Prozent gestiegen. Gartner sprach derweil von einem insgesamt um 1,4 Prozent geschrumpften Markt und davon, dass Apple seinen Marktanteil von 6,7 auf 6,9 Prozent steigerte.

Vorbörslich werden noch der Vermögensverwalter Blackrock und die Drogeriemarktkette Rite Aid Zahlen ausweisen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2018 06:13 ET (10:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.