BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund der Angriffsdrohungen von US- Präsident Donald Trump hat Kanzlerin Angela Merkel mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Lage in Syrien gesprochen. Bei einem Telefonat hätten beide Politiker vor allem die aktuellen Entwicklungen in Syrien, "insbesondere die gemeinsame Sorge über den jüngsten Giftgaseinsatz und über eine drohende Erosion der internationalen Ächtung von Chemiewaffen" erörtert, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag in Berlin. Beiden wollen sich demnach zu diesen Themen weiterhin miteinander und mit den Verbündeten eng abstimmen.

April 12, 2018 06:20 ET (10:20 GMT)

