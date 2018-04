Baden-Baden (ots) -



Katarina Witt und Linda Zervakis bringen Mr. Tagesthemen ins Schlittern. Weitere Gäste der SWR Samstagabendshow am 14. April sind u.a. Harald Krassnitzer, Adele Neuhauser und Felix Neureuther



Guido Cantz meldet sich zurück! Am Samstag, den 14. April präsentiert der Moderator die erste "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe des Jahres. Auf dem Programm stehen jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera - und auch diesmal waren zahlreiche Prominente als Lockvogel im Einsatz oder tappten selbst in die Falle. Das Erste überträgt live ab 20:15 Uhr. Dieses Mal wird die große Samstagabendshow des SWR in Kooperation mit dem ORF auch bei ORFeins ausgestrahlt.



Auf dünnem Eis: Ingo Zamperoni von Katarina Witt und Linda Zervakis reingelegt



Für Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni steht eine Live-Schalte mit Katarina Witt auf dem Plan. Die zweifache Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen soll nach angeblich exklusiven Informationen der ARD demnächst ihr Amt als "Patin der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer" antreten. Gewohnt souverän moderiert Zamperoni das Interview an. Doch zum Gespräch kommt es wegen unerklärlicher Tonprobleme erst gar nicht. Und weil Katarina Witt "glaubt", dass der Anchorman sie nicht hören kann, lässt sie sich nach allen Regeln der Kunst über ihn aus. Zamperoni ist völlig perplex - und als auch noch seine Kollegin Linda Zervakis in das Spiel einsteigt, gerät Mr. Tagesthemen mächtig ins Schlittern. Er ahnt nicht, dass die beiden Frauen als "Verstehen Sie Spaß?"-Lockvögel unter einer Decke stecken. Ob er das Tagesthemen-Trauma mittlerweile verkraftet hat, verrät er Guido Cantz in der Sendung.



Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser: Drohnenalarm bei "Tatort"-Dreh in Wien



Es sollte für die "Tatort"-Kommissare Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ein ganz normaler Drehtag werden - wenn sich da nicht eine Gruppe von Fans unerlaubterweise ans Set in Wien geschlichen und dem Ermittler-Duo den Drohnenkrieg erklärt hätte. Hemmungslos steuern sie ihr Fluggefährt immer wieder in den Dreh und boykottieren dreist die Aufnahmen zum neuen "Tatort" aus der österreichischen Hauptstadt. Nachdem eine Spezialeinheit anrückt und die Störenfriede endlich entfernt, ist der Nervenkrimi für Krassnitzer und Neuhauser allerdings keineswegs beendet ...



Gondel des Grauens: Felix Neureuther auf Höllenfahrt mit frecher Kinderschar



Felix Neureuther ist frischgebackener Papa und liebt Kinder - eigentlich. Natürlich zögert der berühmte Skifahrer nicht lange, als er die Anfrage bekommt, mit ein paar Grundschul-Kids in der neuen Seilbahn auf die Zugspitze zu fahren. Doch mit der wilden Horde, die er bändigen muss, hat er wohl kaum gerechnet. Die unerzogenen Sprösslinge schreien, raufen sich und randalieren unentwegt - und dann muss eines der Kinder in der Gondel plötzlich ganz dringend aufs Klo auch. Endlich oben auf der Zugspitze angekommen, geht der Horrortrip für Felix Neureuther weiter!



Internetstars Lisa und Lena und Guido Cantz als Lockvögel



Die beiden 15-jährigen Top-Influencerinnen Lisa und Lena waren für die neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" als Lockvögel unterwegs und trieben arglose Friseure mit haarigen Problemen in den Wahnsinn. Auch Guido Cantz ließ es sich nicht nehmen, für die Auftaktausgabe in die Lockvogel-Rolle zu schlüpfen und stiftete als fernöstlich angehauchter Skilehrer im österreichischen Lechtal einige Verwirrung. Auf der Bühne bei "Verstehen Sie Spaß?" stehen diesmal u. a. Santiano. Sie werden ein Stück aus ihrem neuen Album "Im Auge des Sturms" performen.



