FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORWEGIAN AIR SHUT.NK-,01 NWC NO0010196140
AB/FROM ONWARDS 12.04.2018 12:40 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORWEGIAN AIR SHUT.NK-,01 NWC NO0010196140
AB/FROM ONWARDS 12.04.2018 12:40 CET