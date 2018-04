Winterthur - Der Industriekonzern Sulzer hat bei der Klärung der rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit den US-Sanktionen unter anderem gegen Viktor Vekselberg einen Schritt nach vorne gemacht. So haben die US-Behörden grünes Licht erteilt für die Übertragung der von Renova erworbenen Anteile. Damit sollte sich die durch blockierte Konti in den USA beeinträchtigte Geschäftstätigkeit wieder normalisieren.

Die Aktienübertragung sei nun abgeschlossen und Renova nur noch Minderheitsaktionär mit einem Anteil von 48,83%, teilt Sulzer am Donnerstag mit. Die zuständige amerikanische Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) hat den Rückkauf von Sulzer-Aktien am Mittwoch durchgewinkt. Zuvor hatte Viktor Vekselbergs Beteiligungsgesellschaft Renova über 60% an Sulzer gehalten. Den Anteil an im Eigenbesitz befindlichen Aktien beziffert Sulzer auf 15,24%.

Sulzer hatte am Montag angekündigt, 5 Millionen eigene Aktien vom Grossaktionär Renova zurückzukaufen. Der Schritt wurde notwendig wegen der von den USA am Ende der Vorwoche angekündigten Sanktionen gegen verschiedene russische Oligarchen, darunter Viktor Vekselberg. In der Folge haben die Banken auch Geschäfte mit der Renova-Gruppe und allen Firmen, an der sie zu mehr als 50 Prozent beteiligt ist, abgewiesen. Dazu gehörte auch Sulzer.

Sulzer unterliegt ...

