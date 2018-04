BluJay Solutions, ein führender Anbieter von Supply Chain Software und Dienstleistungen auf Basis des weltweit ersten Global Trade Network, hat eine Vereinbarung zum Kauf von CSF Solutions, einem führenden Anbieter von Zoll- und Compliance-Lösungen auf dem deutschen Markt, bekannt gegeben. Mit dieser Akquisition baut BluJay seine Position als führender Anbieter von Zolllösungen in Deutschland weiter aus.

"Wir wollen unsere starke Basis bei Zolllösungen für den gesamten europäischen Markt ausbauen," sagt Douglas Braun, CEO von BluJay Solutions. "Deutschland ist einer der global größten Märkte für den Welthandel, und wir managen derzeit 50 Prozent aller in Deutschland abgegebenen Zollerklärungen. Die Aufnahme von CSF in das Global Trade Network von BluJay stärkt unser Engagement in dieser Region und macht uns beide stärker."

Siegfried Mänzel, Gründer von CSF Solutions ergänzt: "Wir freuen uns, ein Teil von BluJay Solutions zu werden. Die Größe und die Struktur von BluJay ermöglichen unseren Kunden den Zugriff auf die gesamte Palette der im Global Trade Network verfügbaren Lösungen sowie auf das erstklassige Kunden-Support-Programm von BluJay. Darüber hinaus können wir den BluJay-Kunden, die SAPTM als ERP-Lösung einsetzen, neue Zoll- und Compliance-Funktionen zur Verfügung stellen."

"CSF Solutions hat innovative Zoll- und Compliance-Lösungen bei fast 500 SAP-Kunden in ganz Deutschland installiert", sagt Braun. "Ein Schlüssel zum Erfolg in unserem Markt sind der Aufbau und die Stärkung des richtigen Teams. Und das Team von CSF wird unsere Fachkompetenz im Bereich Zoll und Compliance klar stärken. Wir freuen uns, sie bei BluJay begrüßen zu dürfen."

Über CSF Solutions

CSF ist im Bereich der Entwicklung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Zoll, Logistik und anderen kommerziellen Lösungen sowie der Erbringung von Beratungsleistungen und Projektabwicklungen für Endkunden, vor allem aus der Industrie und dem Handel tätig. Das Leistungsspektrum wird durch Themen wie Wartung, First- und Second-Level-Support sowie Schulungen abgerundet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.csf.de.

Über BluJay Solutions

BluJay Solutions liefert Supply Chain Software und Dienstleistungen an weltweit tätige Distributoren, Spediteure, Hersteller und Logistikdienstleister. Mit dem BluJay Global Trade Network verändern wir die Supply-Chain-Logistik und ermöglichen es unseren Kunden, die Stärke von mehr als 40.000 universell verbundenen Partnern zu nutzen. Mit BluJay können Unternehmen ihre Handelsgeschwindigkeit erhöhen, die Wirtschaftlichkeit ihrer Supply-Chain zu einem durchschlagenden Wettbewerbsvorteil machen und über den Horizont hinausblicken, um ihre Zukunft in der globalen Wirtschaft zu optimieren. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie www.blujaysolutions.com, folgen Sie uns unter @myblujay und LinkedIn.

