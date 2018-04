Zürich (ots) - Oliver Wyman Retail Journal 2018 beschreibt Trends

im Handel - ausländische Onlinegiganten brechen Marktstrukturen

europaweit auf, China wird zum Silicon Valley der Handelsszene. In

der Schweiz erhöht die Kooperation zwischen Amazon und der Post den

Druck auf Händler.



2020 werden ausländische Onlinegiganten knapp 30 Prozent des

Gesamtumsatzes und mit mehr als drei Milliarden Franken doppelt so

viel Umsatz wie noch 2017 im Schweizer Online- und Versandhandel

erwirtschaften. Während etablierte Schweizer Handelsgruppen im

Online- und Versandhandel bis 2020 nur geringfügig wachsen werden,

ist der Siegeszug der ausländischen Onlineplayer ungebrochen. Nur

wenn sich Schweizer Händler frühzeitig der neuen Konkurrenz aus Ost

und West zuwenden, werden sie im Onlinewettbewerb langfristig

bestehen können. Diese und weitere Trends im globalen Handel

beleuchtet das neue Retail Journal von Oliver Wyman.



Schnellere Lieferzeiten, eine vereinfachte Zollabwicklung und

transparente Portokosten bei Onlinelieferungen - während die

Verzollung in der Schweiz vielen Händlern Kopfzerbrechen bereitet,

pilotiert Amazon mit der Post nun das Konzept der digitalen

Verzollung: Amazon-Lieferungen werden damit künftig digital an der

Grenze erfasst und können ohne Umwege zu den Lieferzentren der Post

und von dort aus direkt zum Endkunden gebracht werden. Amazon stösst

damit weiter in Richtung Abbau traditioneller Barrieren im

Onlineeinkauf vor und bietet seinen Kunden ein noch schnelleres und

bequemeres Einkaufserlebnis. Erwirtschaftete Amazon 2017 600

Millionen Franken in der Schweiz, so wird die neue Kooperation das

Wachstum des Onlinegiganten zusätzlich befeuern. Daneben werden

chinesische Anbieter den Schweizer Onlinemarkt verstärkt in Umbruch

versetzen. So konnte die Onlineplattform AliExpress, ein

Tochterunternehmen von Alibaba, ihren Umsatz von schätzungsweise 130

Millionen Franken in 2016 auf 280 Millionen in 2017 mehr als

verdoppeln - Umsatzrückgänge sind nicht in Sicht. Insgesamt betrug

das Gesamtvolumen des Online- und Versandhandels in der Schweiz 2017

8,6 Milliarden Franken, wovon 1,6 Milliarden von ausländischen

Anbietern erwirtschaftet wurden.



Nordal Cavadini, Partner bei Oliver Wyman und einer der Autoren

des Retail Journals, sagt: "Ob Heimelektronik, Bekleidung oder Schuhe

- der Onlinehandel boomt. Die Expansion der ausländischen

Onlinegiganten wird für die Schweizer Handelslandschaft nicht ohne

Folgen bleiben."



Angriff mit höchster Digitalkompetenz



Berechnungen von Oliver Wyman zufolge wird das Marktvolumen im

Schweizer Online- und Versandhandel bis 2020 auf über 11 Milliarden

Franken ansteigen. Die Berater gehen davon aus, dass ausländische

Anbieter wie Amazon und AliExpress 2020 bereits 3,2 Milliarden

Franken in der Schweiz erwirtschaften - doppelt so viel wie noch 2017

und insgesamt knapp 30 Prozent des Umsatzes des Schweizer Online- und

Versandhandels.



Ein besonderes Augenmerk legen die Berater auf China. Lag der

Fokus der chinesischen Onlinegiganten bislang auf dem Binnenmarkt,

streben sie nun eine internationale Marktabdeckung an. So hat JD.com

erst kürzlich angekündigt, über eine Milliarde Franken in den Aufbau

eines Logistiknetzes in Frankreich zur Expansion ihrer Plattform zu

investieren. Auch Alibaba will in den nächsten fünf Jahren immens in

die globale Expansion investieren und unter anderem in Frankreich und

Bulgarien Logistikzentren einrichten, die den gesamten europäischen

Markt bedienen können. Angesichts der enormen Finanzkraft ist in den

nächsten Jahren auch mit gezielten Akquisitionen etablierter Anbieter

in Europa zu rechnen.



Das Erstarken der chinesischen Spieler ist nicht zuletzt auf ihre

weit fortgeschrittene Digitalkompetenz zurückzuführen. Innovationen

werden wie in kaum einem anderen Land in kürzester Zeit vom Pilot zur

Serienreife entwickelt. Und nirgendwo werden mehr Ansätze verfolgt,

das Online- mit dem Offline-Einkaufserlebnis nahtlos zu verknüpfen.

So plant Alibaba in China bereits den landesweiten Roll-Out von

"Hema"-Supermärkten - Supermärkte mit einem ausgezeichneten

Frischeangebot, in denen Produkte über Barcodes per App bestellt und

binnen 30 Minuten nach Hause geliefert werden können.



"China entwickelt sich zum Silicon Valley der Handelsszene. Die

Giganten leisten sich dort einen Innovationswettlauf. Ob kassenlose

Supermärkte, Pop-up-Showrooms oder Mobile Commerce - die Chinesen

treiben die Zukunft im globalen Handel voran", beobachtet Cavadini.



Die Karten werden neu gemischt



Mit den neuen Geschäftsmodellen und der Innovationskraft der

ausländischen Onlinegiganten steht der Handel hierzulande vor neuen

Herausforderungen. In der Schweiz galt China bis Ende 2017 postalisch

als Entwicklungsland - chinesische Anbieter profitierten damit von

weitaus besseren Konditionen als Schweizer Händler und mussten für

ihre Sendungen bislang keine Mehrwertsteuer oder Zollgebühren

entrichten. Um den ungleichen Bedingungen entgegenzuwirken, wird 2019

ein neues Mehrwertsteuergesetz eingeführt, das auch ausländische

Anbieter zur Kasse bittet. Trotz dieser Anpassungen wird der Kampf um

die Spitze des Handels mit Preis, Sortimentsbreite und Regulatorien

allein schwierig zu gewinnen sein, glaubt Cavadini.



Schweizer Onlinehändler werden angesichts der erstarkenden

Konkurrenz mit besserem Service, ihrer Kundennähe und mehr Innovation

im Auftritt punkten müssen. Die Karten werden neu gemischt und

letzendlich werden die Konsumenten davon profitieren. Cavadini: "Der

Schweizer Handel muss sich auf die neuen Wettbewerber umgehend

einstellen, um von der neuen Handelskraft nicht gänzlich überrollt zu

werden."



Das Retail Journal 2018 steht hier zum Download zur Verfügung:

http://ots.de/VMTjZ8



Kontakt:

Maike Wiehmeier

Communications Manager

Oliver Wyman

Tel. +41 44 55 33 746

maike.wiehmeier@oliverwyman.com