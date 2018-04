Das Geschäft des Sportkonzerns läuft besser als erwartet. Trotzdem warnt Puma-Chef Björn Gulden vor den Folgen des Handelskriegs.

So begehrt waren die Shirts, Shorts und Turnschuhe von Puma schon lange nicht mehr. Zu konstanten Wechselkursen sei der Umsatz im ersten Quartal um mehr als ein Fünftel in die Höhe geschossen, teilte der Sportkonzern an diesem Donnerstag mit. In Euro allerdings betrug das Plus lediglich zwölf Prozent.

Insgesamt verbuchte Puma Erlöse von 1,13 Milliarden Euro, rund 130 Millionen mehr als im Vorjahr. Der operative Gewinn ist auf 112 Millionen Euro geklettert, ein Plus von 60 Prozent.

Der Adidas-Konkurrent verkauft einen großen Teil seiner Ware außerhalb der Eurozone. Daher drückt die starke Gemeinschaftswährung den Umsatz. Angesichts des guten Geschäftsverlaufs erhöhte Puma-Chef Björn Gulden am Donnerstag dennoch die Prognose. Der Norweger rechnet jetzt fürs laufende Jahr mit einem Umsatzplus zu konstanten Wechselkursen von bis zu zwölf Prozent.

