Wien (ots) - Das Jahr 2018 steht ganz im Zeichen des 80. Geburtstages von Hermann Nitsch. Das nitsch museum in Mistelbach feiert den Künstler mit einer ganz besonderen Ausstellung:



Hermann Nitsch - LEBEN UND WERK präsentiert ab 20. Mai erstmals den außergewöhnlichen Lebensverlauf von Hermann Nitsch auf künstlerischer und auch auf persönlicher Ebene. Konzeptionell als biografischer Rundgang gestaltet, ergänzt durch einen von Hermann Nitsch opulent gestalteten Werkfries, wird der Werdegang des Künstlers nachgezeichnet und mit Hilfe von Schlüsselwerken - wie der großformatigen Collage Golden Love - und Originaldokumenten und Filmen erstmals umfassend gezeigt. Sie illustrieren die wichtigsten Lebensstationen, wie zum Beispiel Jugendjahre und Ausbildungszeit von Hermann Nitsch, die Anfänge seiner künstlerischen Arbeit, Skandale rund um seine Kunst oder einen der Höhepunkte seines Schaffens: das 6-Tages-Spiel. Die Wechselwirkung zwischen Leben und Werk des Universalkünstlers wird in dieser Ausstellung beeindruckend und spannend aufbereitet. Die Ausstellung ist vom 20. Mai 2018 bis 5. Mai 2019 zu sehen.



[Info und Sujets] (http://presse.artphalanx.at/hermann-nitsch-leben-und-werk/)



Eröffnung der Ausstellung: Datum: 19.5.2018, um 18:00 Uhr Ort: Nitsch Museum Waldstraße 44-46, 2130 Mistelbach



Rückfragehinweis: Eva Trötzmüller, nitschmuseum@artphalanx.at, t: 0043-1-524 98 03, www.nitschmuseum.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18025/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: nitsch museum newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130260 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130260.rss2